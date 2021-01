Un nuovo Doblò per il Comune di Gragnano, nella memoria di Giovanni Bianchi

Grazie alla generosità dei parenti del signor Giovanni Bianchi che hanno deciso di far memoria del proprio congiunto attraverso la donazione di un mezzo, il Comune di Gragnano Trebbiense (Piacenza) avrà a disposizione anche per i prossimi anni due veicoli da utilizzare per servizi alle persone in difficoltà.

“E’ stato davvero un gesto provvidenziale” – commenta il sindaco Patrizia Calza che, insieme a Marco Caviati e Alberto Frattola, rispettivamente assessori ai Servizi Sociali e al Bilancio e Annamaria Romanini e Gessica Guglielmetti responsabile e operatrice dei servizi sociali, hanno accolto sabato scorso i donanti per un momento di ringraziamento. A dicembre 2020 era infatti venuto a scadere il contratto con la Società PMG che, attraverso le sponsorizzazioni di commercianti e imprenditori, ha messo a disposizione, per un periodo di quattro anni, un mezzo aggiuntivo rispetto a quello di proprietà comunale. “In considerazione dei sacrifici che in questo anno di emergenza sanitaria queste categorie hanno dovuto affrontare avevamo già deciso che non avremmo più richiesto il loro aiuto. E proprio in questa circostanza abbiamo ricevuto l’offerta dei congiunti del signor Giovanni Bianchi”. Questi, agricoltore, classe 1945 lasciò Campremoldo nel 1962 per continuare la sua attività a Pontenure, Castel san Giovanni e San Nicolò portando sempre nel cuore il suo paese di origine. Per ricordarlo i suoi eredi, grazie anche al supporto burocratico-amministrativo di Giuseppe Ghezzi, Presidente della Pro Loco, hanno pertanto deciso di donare al Comune un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto disabili anche quale riconoscimento della qualità del lavoro svolto dai Servizi comunali.

Profonda gratitudine è stata espressa dai rappresentanti del Comune che da circa trent’anni, ha attivato servizi di trasporto e che continuerà a poter usufruire di due mezzi, assolutamente necessari per poter mantenere le innumerevoli attività in essere. Come rappresentato dalla dirigente Romanini, infatti, i due automezzi sono utilizzati come strumento di aiuto e supporto a tutti i cittadini e alle loro famiglie, sia in modo continuativo che occasionale, quale sostegno alla domiciliarità, indipendentemente dal reddito. Viene altresì svolto un servizio di accompagnamento a favore di persone anziane autosufficienti e non, di disabili psichici e fisici, di persone fragili e di minori, di persone che devono essere sottoposte a terapia oncologica, a cicli di riabilitazione fisica per esiti di intervento chirurgico prevedendo anche la presenza di un proprio familiare se lo desiderano.

L’accompagnamento viene svolto, in media, da personale qualificato che si fa carico della persona dal proprio domicilio al ritorno, l’assiste nell’accesso al servizio/ ambulatorio/ufficio interagendo anche con il personale preposto e riferisce al familiare che, per motivi di età o lavoro non può essere presente. Alle persone viene garantito l’accesso, in tutti i giorni feriali, a Centri Diurni per disabilità fisica, psichica, ad Ospedali e Case della Salute per visite o terapie, a Centri Diurni per Anziani, a Case di Cura, all’Inps, a Patronati, nel territorio provinciale, in particolare di Borgonovo V.T., Piacenza, Castelsangiovanni, S. Nicolò. Viene inoltre assicurata, al domicilio, la consegna di pacchi alimentari e generi di prima necessità alle famiglie in difficoltà, nonché la fornitura ogni giorno, del pasto caldo alle persone che ne fanno richiesta.

Dall’inizio dell’emergenza Covid i mezzi vengono utilizzati per raggiungere tutte le persone che in quarantena o in isolamento fiduciario necessitano di medicinali, generi alimentari e disbrigo di pratiche, nonché la fornitura del pasto caldo. Prossimamente si cercherà anche di organizzare l’accompagnamento ai centri deputati per le vaccinazioni anti-covid di chi non potrà farlo autonomamente.