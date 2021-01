Un ritorno per il Piacenza Baseball: Gianluca Marenghi nuovo allenatore

La prima notizia del 2021 per il Piacenza Baseball è quella di un gradito ritorno: sarà infatti Gianluca Marenghi il manager della squadra che si appresta a partecipare al prossimo campionato di serie B.

Marenghi torna quindi nel ruolo di allenatore capo dei biancorossi, dopo gli anni più prolifici della storia recente della Società. Era proprio lui alla guida della squadra che raccolse grandi soddisfazioni in IBL2, giocando la finale nel 2012 e nel 2013, conquistando lo Scudetto di categoria al secondo tentativo. Quarto di tutti i tempi per presenze in biancorosso da giocatore, di cui le ultime soltanto pochi mesi fa nello scorso campionato, “Giangio” ha negli anni scalato le categorie del baseball italiano come coach, facendo parte dello staff tecnico di Parma in serie A1 e soprattutto della Nazionale Under 18. Queste esperienze sicuramente frutteranno nello sviluppo della squadra che la dirigenza sta costruendo, soprattutto nell’approccio dei più giovani alla categoria.

Una nuova avventura quindi per Gianluca Marenghi, a proseguire una lunga carriera nel mondo del baseball fondata su una passione smisurata per il gioco in tutti i suoi aspetti. Passione che lo ha portato ad approcciare con dedizione ogni ruolo ricoperto e ad allacciare rapporti umani sempre molto apprezzati. A fianco di Marenghi, completeranno uno staff tecnico del tutto piacentino Andrea Agosti, che dopo aver egregiamente guidato la squadra nell’ultima stagione, rientrerà nel ruolo di bench coach; Marcello Rossi che seguirà principalmente i lanciatori con la carica di pitching coach e Andrea D’Auria, il quale metterà come sempre a disposizione della squadra la sua esperienza tecnica di livello internazionale. Proprio D’Auria sarà il punto di riferimento tecnico per le due squadre giovanili che prenderanno parte ai prossimi campionati di categoria Under 12 ed Under 14.

Notizia dell’ultima ora il via libera da parte di Governo e Federazione alla ripresa degli allenamenti. Rispettando ovviamente un rigido protocollo sanitario, si tornerà all’attività indoor già dalla prossima settimana, con il neo manager Marenghi che avrà possibilità di prendere il primo contatto con la squadra e dirigere le prime sedute di preparazione atletica. Provando a guardare un po’ più al futuro, la Federazione prevede indicativamente l’inizio di campionato posticipato di circa un mese rispetto agli standard pre-pandemia, ipotizzando quindi il via a fine aprile. Il condizionale però è d’obbligo e solo avvicinandosi a quel periodo si potrà valutare la situazione.