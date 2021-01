Vaccinati 4mila operatori sanitari, un terzo dei 12mila in forze alla provincia di Piacenza, nell’arco di 6 giorni.

Un obiettivo in linea con la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la fase uno della vaccinazione anti Covid, non ancora estesa alla popolazione ma dedicata appunto alle professioni sanitarie e agli anziani e operatori delle case di riposo.

Nel pomeriggio del 9 gennaio il sottosegretario della Regione Davide Baruffi ha fatto visita, insieme al sindaco Patrizia Barbieri, al punto vaccinale dell’Ausl piacentina, allestito presso il laboratorio analisi e in attesa di essere trasferito, dal 18 gennaio, nell’ex Arsenale di Piacenza. Altri due centri verranno allestiti a Fiorenzuola e a Castelsangiovanni. Una volta a pieno regime, verranno somministrate 2500 dosi al giorno.

Ad accompagnare Baruffi e Barbieri il direttore generale Luca Baldino, il sindaco Patrizia Barbieri, i medici Anna Maria Andena (responsabile Dipartimento Cure primarie), Andrea Contini (responsabile Dipartimento Professioni sanitarie) e Marco Delledonne (responsabile Dipartimento Sanità pubblica).

“Siamo soddisfatti dell’avvio di questa campagna – ha commentato il sottosegretario Baruffi – oggi abbiamo saputo che la regione Emilia Romagna è prima in Italia per numero di dosi somministrate, complessivamente entro domani saranno 60mila. A metà febbraio contiamo di aprire la vaccinazione ai cittadini e ci stiamo predisponendo l’apposito piano che verrà presentato dall’assessore il 25 gennaio. Anche a Piacenza verrà implementata la rete”.

In Emilia Romagnam alle 19 vaccinate oltre 8mila e 400 persone e le somministrazioni di oggi continuano. In totale sono 61mila: quasi il 70% delle dosi fornite finora consegnate

Al personale sanitario, operatori e degenti delle CRA

Nella giornata di oggi, sabato 9 gennaio, alle ore 19, in Emilia-Romagna sono state vaccinate contro il Coronavirus 8.458 persone. E le aziende sanitarie, da Piacenza a Rimini, stanno proseguendo con le somministrazioni.

Vaccini effettuati a donne e uomini che lavorano nella sanità regionale fra medici, infermieri e operatori e a operatrici e operatori delle CRA, oltre ai degenti delle residenze per anziani.

Salgono quindi a 61.027 le persone vaccinate in Emilia- Romagna al momento, il 69,5% delle dosi consegnate al momento (87.750).

L’aggiornamento in tempo reale sul numero di vaccini fatti sul sito della Regione: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid

Va precisato che oggi il sito ha avuto problemi per l’elevatissimo numero di accessi da parte degli utenti, motivo per il quale lo si sta ulteriormente potenziando.