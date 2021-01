Vaccini covid, arrivato un terzo delle dosi. Ausl rivede il piano “Priorità ai richiami”

Mancano i vaccini anti covid, l’Ausl di Piacenza rivede il piano di somministrazione delle dosi.

“Questa situazione ci mette molto in difficoltà, come in tutta la Regione, nel riuscire a garantire le due priorità: la seconda dose per chi è stato vaccinato, per non comprometterne l’efficacia, e la vaccinazione degli ospiti e degli operatori delle Cra – dice il direttore generale dell’Ausl, Luca Baldino, nel fare il report settimanale dell’andamento dei contagi. Per questo motivo sono state sospese le prime vaccinazioni, con l’unica eccezione degli ospiti delle Cra, diamo la priorità solo ai richiami. Si tratta di una sospensione temporanea, non appena verranno ripristinate le forniture programmate, l’azienda riprenderà a pieno regime con le vaccinazioni della prima fase”.

Per dare un’idea della situazione, a Piacenza sarebbero dovute arrivare oggi, 19 gennaio, 3300 dosi. Ne dovrebbero arrivare, nella giornata di domani, 1100. Vale a dire un terzo. “La criticità maggiore che abbiamo al momento riguarda i vaccini – evidenzia Baldino – e ancora non sappiamo quante dosi ci verranno assegnate dalla prossima settimana. Le attività dell’azienda riguardo alla fase 2, ossia all’avvio della vaccinazione di massima, proseguono, con l’allestimento del nuovo punto vaccinale a Piacenza, nell’ex arsenale, così come a Castelsangiovanni (nel Palacastello a fianco della via Emilia, ndr). Stiamo cercando una soluzione per Fiorenzuola e verranno allestiti dei punti da hoc anche a Bettola e a Bobbio”.

Finora nel piacentino sono state somministrate complessivamente 8.072 dosi, 1.153 interno delle strutture residenziali per anziani.