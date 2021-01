Vaccini covid, Bonaccini “Riequilibrio tra Regioni dopo i tagli Pfizer”

Riequilibrio tra Regioni dopo i tagli alle dosi di vaccino anti covid da parte di Pfizer.

Lo annuncia il presidente della Regione Emilia Romagna e della conferenza Stato Regioni Stefano Bonaccini, a margine di un’iniziativa al Policlinico di Modena. “Ieri sera abbiamo fatto una lunga video call con i ministri Boccia e Speranza e con il commissario Arcuri. Abbiamo deciso il riequilibrio tra regioni, perché Pfizer ha deciso unilateralmente a chi togliere di più e a chi meno. Regioni come la nostra, la Lombardia e il Friuli sono state colpite in maniera più pesante. Ci sarà un riequilibrio” – ha detto Bonaccini.

L’obiettivo in Emilia Romagna, come già annunciato dal direttore generale dell’Ausl Luca Baldino, è quello di dare la priorità ai richiami, per non vanificare la copertura vaccinale, oltre agli ospiti delle Cra. Bonaccini ha anticipato inoltre che verrò dato “tutto l’appoggio al Governo e al commissario per intraprendere eventuali azioni nei confronti di Pfizer, che ha avuto un comportamento francamente inaccettabile”.