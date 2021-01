Vaccino covid, ironia social di Pagani per convincere gli scettici

“Ho fatto il vaccino anti-Covid della Pfizer e devo avvertire tutti che mi sta causando un grave effetto collaterale, che per maggiore chiarezza vi documento con questo selfie. Spero che questo vi aiuti a deciderlo se farlo o no”.

E’ il messaggio postato su Facebook, accompagnato da una foto che lo ritrae da giovane su una barca, del Presidente dell’Ordine dei Medici di Piacenza Augusto Pagani a sostegno della campagna vaccinale contro il coronavirus partita in questi giorni in tutta Italia. Una risposta ironica – racconta Pagani – ad un video diffuso online che metteva in guardia su possibili effetti collaterali del vaccino, mostrando una donna che veniva trasformata in un cavallo.

Una posizione che il dottor Pagani aveva già espresso con un messaggio a tutti i colleghi al termine dell’anno appena concluso e drammaticamente segnato dalla pandemia. “La speranza di mettere fine alla diffusione del contagio – le sue parole – è affidata alla vaccinazione di massa. Anche in questa occasione noi medici ed odontoiatri abbiamo una grande responsabilità. Siamo chiamati a dare l’esempio e a rafforzare la fiducia della popolazione verso l’unica arma terapeutica disponibile per debellare il virus, che è stata studiata, testata e prodotta in tempi davvero eccezionali, con risultati altrettanto eccezionali in termini di efficacia e di sicurezza, secondo quanto viene riportato dagli studi sperimentali e dalle verifiche della FDA e dell’EMA. Dall’efficacia del vaccino, dall’adesione almeno del 70% della popolazione e dalla rapidità con cui verrà eseguita la vaccinazione dipende il futuro dell’Italia, perché il nostro Paese non si può permettere che la crisi sanitaria, economica e sociale duri ancora a lungo”.

“Io lo farò – annunciava -, mi vaccinerò appena possibile e sono certo che anche voi farete lo stesso”.