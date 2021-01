Vaccino covid, Tagliaferri (FdI) “Inserire disabili nel primo turno della campagna”

“Inserire disabili, loro familiari e caregivers all’interno del primo turno dei vaccinati contro il coronavirus”.

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che ricorda come “sia importante tutelare in primo luogo la parte più fragile della società”. “Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’amministrazione regionale – dice il consigliere – se i disabili, che per la natura della loro disabilità sono esentati dall’uso della mascherina e dal rispetto del distanziamento sociale (sia quelli accolti in strutture residenziali e semiresidenziali dedicate sia quelli assistiti presso le proprie abitazioni), gli operatori delle strutture, i familiari caregivers e gli altri familiari conviventi verranno sottoposti al vaccino antiCovid nella prima fase della campagna vaccinale appena iniziata o quantomeno all’inizio della seconda fase, considerata la vulnerabilità al virus di tali categorie di individui”.