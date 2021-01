Sono serie le condizioni di una donna investita da una vettura nel tardo pomeriggio del 5 gennaio a Piacenza.

E’ accaduto intorno alle 18.30 in via Calciati, nelle vicinanze del supermercato Esselunga. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento: secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando in prossimità delle strisce pedonali quando è stata investita da una Renault Clio che sopraggiungeva in quel momento.

E’ stata rapidamente soccorsa dai sanitari intervenuti con l’ambulanza della Croce Rossa e l’autoinfermieristica del 118 e, dopo le prime cure sul posto, trasportata al pronto soccorso. Dalle prime informazioni non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale di Piacenza: l’incidente ha provocato forti rallentamenti alla circolazione nella zona.