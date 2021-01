Via Colombo, auto contro un palo della luce alla rotonda

Perde il controllo dell’auto alla rotonda e finisce contro un palo della luce.

Non ha fortunatamente riportato gravi conseguenze la donna alla guida di una Fiat Punto rimasta coinvolta in un incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, accaduto intorno alle 19 di venerdì a Piacenza alla rotatoria tra via Colombo e via Manzoni. E’ stata soccorsa dall’ambulanza della Pubblica Assistenza di San Giorgio, intervenuta insieme all’auto infermieristica del 118 e ai vigili del fuoco, e condotta al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per accertamenti.

Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale di Piacenza.