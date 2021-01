Via Ferdinando di Borbone, dal 25 gennaio al 12 febbraio limitazioni alla circolazione

L’amministrazione comunale di Piacenza comunica che, per consentire l’effettuazione di lavori di manutenzione, dalle ore 8 alle ore 17 dei giorni compresi fra lunedì 25 gennaio e venerdì 12 febbraio, in via Ferdinando di Borbone, in prossimità del sottopassaggio autostradale, sono istituiti il senso unico alternato e il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere.