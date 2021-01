“Via Gaspare Landi, ripristino di sicurezza effettuato da Iren-Teleriscaldamento”

“Il ripristino dell’asfalto è stato effettuato nei giorni scorsi da Iren-Teleriscaldamento, in quanto sulla via sono attualmente in esecuzione i lavori per la posa del teleriscaldamento”.

Così il Comune di Piacenza risponde al lettore che aveva segnalato alla nostra redazione la situazione di via Gaspare Landi. “Tale ripristino – viene specificato – è stato effettuato solo allo scopo di mettere in sicurezza la strada, in quanto le temperature troppo basse non permettono ora altro tipo di intervento. Si ricorda, invece, che non appena possibile, il Comune di Piacenza procederà alla posa del nuovo asfalto su via Gaspare Landi, che rientra nel complessivo progetto di “Riqualificazione strade e segnaletica” approvato dall’Amministrazione”.