Vigolzone, si presenta l'”Ultima Cena” del medico-scultore Marco Polledri

Domenica prossima, 17 gennaio, nella chiesa parrocchiale dei Santi Mario e Giovanni Battista di Vigolzone, (Piacenza) al termine della S. Messa celebrata da don Piero Lezoli, verrà presentata una scultura realizzata e donata dal dott. Marco Polledri.

Si tratta della raffigurazione dell’Ultima Cena realizzata scolpendo un’unica tavola di rovere, proveniente dal vicentino, che misura 2 metri e 40 di lunghezza, per 1 metro di altezza e 10 centimetri di spessore. Il dott. Polledri – noto dermatologo piacentino -. da anni si dedica anche alla scultura del legno con diversi soggetti religiosi che si trovano in alcune chiese della nostra provincia. L’opera è stata pensata anche per omaggiare due parroci storici di Morfasso (dove Polledri è nato) che avevano legami proprio con Vigolzone.

La S. Messa avrà inizio alle ore 11.15 e sarà trasmessa in diretta – insieme alla successiva cerimonia di benedizione dell’opera – da Morfasso TV sul canale YouTube, visibile all’indiirzzo: https://youtu.be/qgyQCsyK9yc.