Villanova, il 16 gennaio interruzione della circolazione lungo il ponte sull’Arda

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmate indagini e verifiche strutturali al manufatto di attraversamento del Torrente Arda, lungo la Strada provinciale n. 588R dei Due Ponti nel comune di Villanova sull’Arda.

Per mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento e al fine di evitare situazioni di pericolo – spiega il servizio Viabilità -, si dispone la interruzione della circolazione veicolare dalle ore 08,00 alle ore 14,00 di sabato 16 gennaio 2021 in corrispondenza del ponte sul Torrente Arda, lungo la Strada provinciale n. 588R dei Due Ponti alla progressiva km 10+755 nel territorio del Comune di Villanova sull’Arda (PC).