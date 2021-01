Grave incidente nel tardo pomeriggio di mercoledì nel piacentino.

E’ accaduto poco prima delle 19 in via Illica a Fiorenzuola, lungo la provinciale di Bardi. Coinvolte due vetture, una Lancia Y e una Mercedes, che secondo una prima ricostruzione si sono scontrate frontalmente (nelle foto la scena dell’incidente). L’impatto è stato molto violento. Quattro le persone coinvolte: a riportare le conseguenze più gravi il conducente della Lancia, di 28 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale di Parma. A bordo dell’altra vettura viaggiavano una donna di 75 anni, ricoverata in condizioni serie all’ospedale di Fidenza, e due ragazzi di 15 e 17 anni: il primo ha riportato lievi ferite, il secondo è rimasto praticamente illeso.

Sul posto hanno operato i soccorsi, con i vigili del fuoco di Fiorenzuola – che hanno estratto il 28enne rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo – le ambulanze della Pubblica Assistenza Valdarda, della Pubblica Cortemaggiore e della Croce Rossa di Roveleto di Cadeo, insieme all’automedica dell’Ospedale di Fidenza e all’auto infermieristica del pronto soccorso di Fiorenzuola. Dei rilievi si occupano gli agenti della Polizia Stradale di Piacenza.