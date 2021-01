Scontro frontale alla rotatoria che incrocia la tangenziale di Piacenza con la bretella del casello di Piacenza Sud.

Una Skoda e una Mini hanno avuto un impatto molto violento come mostrano le immagini. Sul posto i sanitari del 118 e due squadre dei vigili del fuoco che hanno prestato i soccorsi e liberato i feriti dalle vetture.

Foto 2 di 2



Sono tre le persone rimaste ferite in maniera seria: sono state condotte in ospedale dalle tre ambulanze giunte sul posto, la Pubblica di S. Giorgio, la Croce Rossa, la Pubblica di Fiorenzuola, presente anche l’automedica del Pronto soccorso.

I rilievi sono della Polstrada, le cause del sinistro sono in via di accertamento.