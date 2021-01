Violento scontro tra un’auto e un furgone, ferita una donna

E’ di una donna ferita, fortunatamente in modo non grave, il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio a Ziano (Piacenza).

Poco dopo le ore 16, in via Roma, un’Audi e un furgoncino Peugeot si sono scontrati per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della PolStrada di Piacenza (nella foto la scena dell’incidente). Sul posto per i soccorsi i sanitari del 118 con l’auto infermieristica di Castelsangiovanni e l’ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo: ferita in modo lieve la donna alla guida della vettura, trasportata per accertamenti al Pronto Soccorso di Piacenza, illeso invece il conducente del furgone.

Per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati sono intervenuti in vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni.