“Vogliamo aprire, adesso basta” Anche a Piacenza la protesta dei ristoratori contro il Dpcm

“Vogliamo aprire, adesso basta, unisciti a noi”. Il grido di protesta di ristoratori e gestori di bar viaggia veloce attraverso i social e arriva anche a Piacenza.

Sull’esempio di quanto sta avvenendo da qualche giorno in tante parti d’Italia, infatti, anche nella nostra città è stato creato un gruppo facebook – intitolato “Ioapropiacenza” – che invita, in contrapposizione alle norme governative, a riaprire bar, ristoranti ed esercizi commerciali a partire dal 15 gennaio.

Una sorta di “disobbedienza civile” in vista anche di una, probabile, ulteriore stretta attesa con il nuovo Dpcm che entrerà in vigore il 16 gennaio, in cui si paventa, tra le altre cose, lo stop all’asporto dalle 18. Al momento il gruppo piacentino conta poco più di 120 seguaci.