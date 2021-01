Week end con meteo ancora variabile nel piacentino, tra nuvole e deboli nevicate che interesseranno i rilievi.

Sabato 9 gennaio – le previsioni Arpae – giornata con cielo nuvoloso in tutta la provincia, anche se non sono attese precipitazioni. Tante nubi in pianura anche nella mattinata di domenica, mentre sui rilievi sono previste deboli nevicate. Migliora nel corso della giornata. Le temperature in pianura saranno comprese tra i -1 e i 3 gradi.

Lunedì invece ampie schiarite sull’Emilia con precipitazioni residue sulla Romagna che potranno ancora risultare nevose fino a quote collinari. Sereno o poco nuvoloso nelle giornate successive. Deciso calo termico ad inizio della prossima settimana con valori minimi anche abbondantemente sotto lo zero sul settore Emiliano, dove avremo estese gelate.