Weekend dal tempo incerto nel piacentino: nuvole e sprazzi di sereno sabato, peggiora domenica.

Secondo le previsioni Arpae, sabato 23 gennaio è attesa una giornata segnata da nuvolosità variabile in pianura, con tempo sereno sui rilievi. Un peggioramento è atteso domenica 24 gennaio, con un incremento della nuvolosità e qualche debole pioggia. Le temperature minime di sabato saranno comprese tra o gradi sui rilievi e 4 gradi in pianura, massime pomeridiane tra 4 gradi sui rilievi e 12 gradi in pianura.

Domenica minime tra -9 gradi sui rilievi e – 2 gradi in pianura, massime pomeridiane tra 4 gradi sui rilievi e 10 gradi in pianura.