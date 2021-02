A Carpaneto tre classi delle elementari in isolamento. Il sindaco “Situazione sotto controllo”

“Non mi spiego perché nessuno parla del focolaio che si e sviluppato nella scuola elementare a Carpaneto. In una classe dieci bambini sono positivi, più la maestra; hanno dovuto isolare altre due classi per casi di positività e parecchi genitori sono stati contagiati. È il caos. Nella totale assenza di informazione da parte di scuola e amministrazione alle famiglie. Perché nessuno ne parla?”

E’ la segnalazione arrivata da un cittadino di Carpaneto alla nostra redazione. Interpellato in merito, il primo cittadino Andrea Arfani ha dichiarato: “La preside mi ha informato su alcuni casi di positività. Ad alcuni genitori che si sono rivolti a me – spiega -, ho fatto sapere che la scuola è costantemente in contatto con l’Ausl, a cui spetta il compito di dare le disposizioni da osservare nel caso in cui si presentino positività al covid negli istituti scolastici. I genitori con cui ho parlato, mi hanno fatto sapere che riferiranno ciò anche agli altri: la situazione è sotto controllo”.

Della situazione di Carpaneto ha parlato anche il direttore generale dell’Ausl, Luca Baldino, nel fare il punto della situazione rispetto all’andamento della pandemia in provincia.

Sono stati eseguiti tamponi anche su studenti di altre classi che hanno utilizzato spazi comuni, insieme a quelle dei ragazzi risultati positivi. L’esito è atteso in serata.