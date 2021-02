Piace, che rimonta! Sotto di due gol i biancorossi sbancano Olbia (2-3) COMMENTO

Piace, che rimonta! Sotto di due gol contro l’Olbia, i biancorossi in 40 minuti ribaltano la partita e portano a casa una vittoria incredibile a altri tre punti pesantissimi in classifica. Una partita, dopo il vantaggio dei padroni di casa nel primo tempo e il raddoppio a inizio ripresa, che sembrava ormai segnata per la squadra di Scazzola: la gara è girata completamente dopo la rete di Gonzi che ha accorciato le distanze, prima del pareggio siglato da Corbari e il rigore all’ultimo secondo di Palma che ha regalato il successo ai suoi.

LA PARTITA – Scazzola conferma Tafa in difesa e ritrova Simonetti dopo il turno di squalifica, in avanti l’unica punta è Babbi con Galazzi e Pedone a supporto. Partono invece dalla panchina De Respinis, Gonzi e Cesarini. Il primo squillo è di Babbi dopo nemmeno un minuto, risponde subito Biancu ma senza inquadrare la porta. La gara è piuttosto vivace in avvio, anche se non ci sono grossi sussulti. Simonetti non riesce a concludere dopo un bell’assist di Galazzi, dall’altra parte è reattivo Libertazzi ad uscire di testa per anticipare Udoh. Al 21’ grande azione del Piacenza, avviata e conclusa da Galazzi, sventata all’ultimo da un ottimo intervento difensivo di Altare. Un tiro-cross ancora di Galazzi per un soffio non sorprende Tornaghi, poi alla mezz’ora una ripartenza biancorossa è vanificata dalla debole conclusione di Babbi. Meglio il Piacenza, ma al 35’ l’Olbia passa: sul corner di Giandonato è Cadili, lasciato incredibilmente solo, a sorprendere tutti di testa sul secondo palo superando l’incolpevole Libertazzi. Il Piace accusa il colpo, i padroni di casa provano a spingere alla ricerca del raddoppio ma tutto si limita ad una giocata in area di Ragatzu, che non trova compagni, e ad una punizione fuori misura di Emerson.

A inizio ripresa Scazzola si gioca la carta Gonzi per Simonetti e il nuovo entrato serve subito un assist per Galazzi, che da ottima posizione spreca. Non sbaglia invece l’Olbia poco dopo: Udoh, pescato in area, serve al centro Ragatzu che da due passi deve solo depositare il pallone in rete. 2-0 al 55’. Scazzola cambia tutto il reparto offensivo mandando in campo anche De Respinis e Cesarini per Babbi e Galazzi; poco dopo dentro anche Lamesta per Battistini. I suoi iniziano a premere e Tornaghi è bravo a bloccare il tocco ravvicinato di De Respinis su cross di Gonzi. E’ il preludio al gol, che arriva al minuto 72 grazie a una pregevole conclusione di Gonzi dopo una bella triangolazione con De Respinis. Adesso il Piacenza a trazione anteriore spinge e i padroni di casa devono difendersi. Cesarini chiama Tornaghi alla deviazione in corner, poi ci si mette anche la sfortuna con la bomba di Lamesta che centra in pieno la traversa a portiere battuto.

Sembra un segnale negativo, ma il Piacenza non si arrende e ad un minuto dal termine agguanta il pari: traversone di Palma per lo stacco di Corbari che disegna una traiettoria che si insacca sul palo più lontano. Succede di tutto in pieno recupero: Altare è decisivo in chiusura su Cesarini che stava per depositare in rete dopo aver superato Tornaghi, poco dopo il duello tra i due si ripete, l’attaccante biancorosso cade in area e per l’arbitro è rigore. Sul dischetto va Palma che non sbaglia. E’ festa Piacenza.

IL COMMENTO DI LUIGI CARINI: “Vittoria meritata per ragazzi e mister Scazzola” – Si potrà discutere sulla concessione del rigore decisivo al 95’ (il sospetto è che il fallo fosse iniziato fuori area), non, però, sul merito della bellissima ed importantissima vittoria del Piacenza ad Olbia; risultato che toglie la squadra biancorossa dalla zona play out e la proietta, se non all’inseguimento dei play off, nelle zone più tranquille della classifica. E’ un giusto riconoscimento al lavoro del mister Scazzola ed all’impegno di questi ragazzi, davvero encomiabili sul piano dell’impegno e dell’applicazione.

Al di là del risultato, la partita suggerisce alcune considerazioni che richiamano la storia della coperta corta. Se il Piacenza protegge la difesa dimostra una confortante solidità e la capacità di opporsi all’urto degli avversari con un’ottima organizzazione difensiva. In questo modo, però, in attacco mancano i necessari rifornimenti ed il supporto per creare autentici pericoli. Questo schieramento, pur logico e giustificato in una squadra bisognosa di punti (anche del punticino), si rende spesso improduttivo perché, purtroppo, in difesa non si sono ancora perse le amnesie o gli errori che si pagano con le reti subite. Così è successo ad Olbia, dove la squadra biancorossa, pur controllando il gioco e dimostrando una migliore organizzazione, ad un certo punto (oltre la mezz’ora) si è trovata sotto di una rete: il contraccolpo mandava in confusione il complesso ed arrivava la seconda rete. A questo punto scattava la molla che avevamo visto contro la Carrarese. Scazzola suona la carica immettendo bocche da fuoco: prima De Respinis e Cesarini e quindi Lamesta accanto a Gonzi. E’ un Piacenza decisamente a trazione anteriore. Molto bravo Scazzola ad intuire le difficoltà dell’Olbia e colpirla tre volte con incursioni felici e ben giocate.

Obiettivamente anche l’Olbia ha avuto le sue occasioni, ma per compiere le imprese occorre spesso anche l’aiuto della buona sorte che, quasi sempre, arriva se la cerchi con forza e convinzione: ovvero quello che ha fatto il Piacenza. Non crediamo che in futuro sia proponibile uno schieramento col 2-4-4, ma il sapersi adattare alla partita è un’altra qualità che stiamo scoprendo nella formazione di Scazzola: in questi casi non sarebbe giusto entrare nei particolari e nelle prestazioni dei singoli perché oggi ha vinto soprattutto la squadra, il suo carattere, la sua determinazione e la superiore capacità di interpretare tatticamente la gara.

Infine aggiungiamo la nostra soddisfazione per essere stato punito l’atteggiamento ostruzionistico dei sardi sempre impegnati in irritanti perdite di tempo. La condanna allo scadere del tempo è stata la giusta punizione.

OLBIA – PIACENZA 2-3 (finale)

(Cadili 35′, Ragatzu 54′, Gonzi 72′, Corbari 90′, Palma 96′ (rig.))

Olbia: Tornaghi, Arboleda, Emerson, Altare, Cadili, Pennington (84’ Cocco), Giandonato, Ladinetti (74’ Lella), Biancu (84’ Belloni), Ragatzu (78’ La Rosa), Udoh (84’ Doratiotto). A disposizione: Van der Want, Cabras, Putzu, Secci, Demarcus, Marigosu. Allenatore: Canzi.

Piacenza: Libertazzi, Tafa, Battistini (67’ Lamesta), Marchi, Simonetti (46’ Gonzi), Corbari, Palma, Visconti, Pedone, Galazzi (59’ Cesarini), Babbi (59’ De Respinis). A disposizione: Stucchi, Martimbianco, Renolfi, Miceli, Scorza, Maio, Saputo, Cannistrà. Allenatore: Scazzola.

Arbitro: Stefano Nicolini di Brescia. Assistenti: Costin Del Santo Spataru di Siena e Stefano Lenza di Firenze. Quarto ufficiale: Federico Cosseddu di Nuoro.

Ammoniti: Giandonato, Battistini, Palma (Piacenza), Ladinetti, Arboleda, Altare (Olbia)

Recupero: 2’+7’

LA CRONACA

Palma non sbaglia: al 97′ è vittoria biancorossa ad Olbia.

Atterrato in area di rigore De Respinis da Altare ed è penalty. Ammonito il difensore.

Rigore per il Piacenza.

Sardi pericolosi su calcio d’angolo ma il gioco è stato fermato dall’arbitro per un fallo.

Finale al cardiopalma ad Olbia.

Ora il Piace prova a vincere, al 93′ Altare ferma in angolo De Respinis che si era lanciato tutto solo verso la porta e aveva anche saltato il portiere.

Sono sei i minuti di recupero.

Corbari al 90′ sigla il meritato pareggio del Piacenza. Testa dell’attaccante che su cross di Palma gira sul palo più lontano dove Tornaghi non può arrivare.

Piacenza sfortunato all’88’ con Lamesta che dalla distanza colpisce la traversa.

All’82’ è un tiro di Cesarini a impegnare Tornaghi che mette il pallone in angolo.

Intanto l’Olbia si copre dietro con i cambi. Ora il Piacenza vuole acciuffare il pari.

Al 77′ ci prova De Respinis con una rovesciata in area, ma commette fallo. Ammonito.

Il Piacenza accorcia le distanze ad Olbia al 72′ con uno dei neo entrati, Gonzi. Gran giocata del laterale mancino che apre bene il destro e la infila sotto la traversa alla sinistra di Tornaghi.

Al 71′ segnale di reazione del Piace: il portiere sardo Tornaghi blocca a terra sul tocco ravvicinato di De Respinis servito da Gonzi.

Al 66′ Scazzola getta nella mischia anche Lamesta, esce Battistini.

Doppio cambio biancorosso al 59′: fuori Babbi e dentro Cesarini, dentro De Respinis e fuori Galazzi.

58′ Duro intervento di Palma su Biancu: ammonito il numero 10 del Piacenza.

Per il Piace è sempre Galazzi a cercare la conclusione, al 57′ lo fa di prima intenzione ma il portiere blocca in due tempi.

Al 54′ arriva il raddoppio dell’Olbia con Ragatzu. Udoh riesce a sfuggire alla marcatura di Battistini, tocca con la punta per superare Libertazzi e per Ragatzu è un gioco metterla nella porta sguarnita.

Al 50′ di nuovo Galazzi protagonista, ma in questa occasione manca il pallone a centro area dopo l’assist di Gonzi dalla destra. Peccato.

Biancorossi costretti a rincorrere: assetto cambiato con il cambio, Gonzi si piazza a destra con Babbi centrale e Galazzi sulla sinistra. Al posto di Simonetti si c’e Pedone.

Iniziato il secondo tempo, dentro Gonzi, fuori Simonetti nel Piace.

Finito il primo tempo a Olbia. Scazzola negli spogliatoi dovrà rimettere ordine in campo e rincuorare i suoi che hanno accusato il gol dei sardi.

Due minuti di recupero.

Dopo il gol sono i padroni di casa a condurre il gioco, Piacenza frastornato.

Biancorossi che vanno sotto dopo aver prodotto molto gioco e almeno due occasioni nette da rete.

Passa l’Olbia con Cadili al 35′: cross di Giandonato per l’inserimento sul secondo palo di Cadili che – tutto solo – batte imparabilmente di testa Libertazzi.

Questa volta è Babbi in percussione centrale al 31′ ma la conclusione non all’altezza viene bloccata da Tornaghi.

Cartellino giallo per Giandonato al 29′, autore di un duro intervento ai danni di Galazzi, il biancorosso più in palla.

Sempre Galazzi al 25′ che dalla sinistra prova un pallonetto che si perde sopra la rete di Tornaghi, battuto nella circostanza.

Al 21′ ancora Galazzi pericoloso e salvataggio provvidenziale di Altare. Grande azione del Piacenza partita da un tunnel del numero 25 su Pennington, proseguita da Visconti e poi da Babbi che col tacco imbecca proprio Galazzi ma il difensore dell’Olbia ferma tutto da due passi.

Al 18′ punizione per il Piacenza ma Babbi viene pescato in fuorigioco dal secondo assistente di Nicolini.

Ribaltamento di fronte al 15′ con Libertazzi che esce sulla trequarti ad anticipare Udoh lanciato.

Al 14′ occasione biancorossa con Galazzi che crossa sul secondo palo dove è appostato Simonetti che colpisce male. Poi c’è un colpo di testa tentato da Corbari ma interviene il portiere sardo.

Al 10′ tiro di Palma, dopo uno schema su punizione, che non trova la porta.

Avvio di gara a viso aperto delle due formazioni: è il Piacenza che cerca di fare la partita ma l’Olbia non sta a guardare.

Partita iniziata, calcio d’avvio dell’Olbia.

In campo all’ora di pranzo allo stadio “Nespoli” di Olbia dove il Piacenza disputa un altro match chiave per salvarsi, valido per la venticinquesima giornata del girone A. Arbitra il signor Nicolini di Brescia.

Mister Scazzola cambia due elementi rispetto all’ultima partita contro la Pistoiese: in campo un 3-4-2-1 col ritorno di Simonetti sulla destra dopo la squalifica, mentre Pedone e Galazzi saranno a supporto dell’unica punta Babbi.

Le formazioni

OLBIA (4-3-2-1): Tornaghi; Arboleda, Altare, Emerson, Cadili; Ladinetti, Giandonato, Pennington; Ragatzu, Biancu; Udoh. A disp.: Van der Want, Cabras, La Rosa, Demarcus, Secci, Putzu, Lella, Belloni, Doratiotto, Marigosu, Cocco. – Allenatore: Max Canzi.

PIACENZA (3-4-2-1): Libertazzi; Tafa, Battistini, Marchi; Simonetti, Corbari, Palma, Visconti; Pedone, Galazzi; Babbi. A disp.: Stucchi, Martimbianco, Renolfi, Saputo, Cannistrà, Miceli, Maio, Scorza, Cesarini, Lamesta, Gonzi, De Respinis. – Allenatore: Cristiano Scazzola

Arbitro: Stefano Nicolini di Brescia (ass.: Del Santo Spataru-Lenza). IV° Uomo: Coseddu

