Accordi commerciali Ue-Uk nel post brexit, webinar dell’Università Cattolica

“I 30 km di camion in coda al confine dell’Inghilterra che abbiamo visto poco prima di Natale sembrano un pericolo scongiurato. Con l’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito sono stati sanciti i pilastri fondamentali che disegnano i confini di un parternariato completamente nuovo, che salvaguardia l’integrità del mercato unico e l’indivisibilità delle quattro libertà (persone, merci, servizi e capitali); si tratta di un accordo basato sul libero scambio, privo di dazi sulle merci, e che tutela la sicurezza dei cittadini”.

Così la facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Piacenza presenta il webinar di approfondimento sull’accordo commerciale UE/UK nel post Brexit, in programma giovedì 4 febbraio, alle 15. Realizzato in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con Confindustria Piacenza, il webinar si aprirà con i saluti – tra gli altri – della Preside della facoltà di Economia e Giurisprudenza Anna Maria Fellegara, del Direttore Interregionale delle Dogane Franco Retrali e del Presidente di Confindustria Piacenza Francesco Rolleri. Ad illustrare strutture e criticità della Brexit sarà quindi Bruno Ferroni, docente di International Business Law all’Università Cattolica di Piacenza e referente per il tema della fiscalità internazionale e delle dogane in Assonime, l’Associazione nazionale delle imprese; dell’applicazione delle procedure doganali parlerà Giuseppe Condina, Capo Sezione Tributi, Antifrode e Controlli dell’Ufficio delle Dogane di Piacenza, una delle più importanti dogane del nostro Paese.

Organizzatore e coordinatore dell’incontro è Marco Allena, ordinario di Diritto tributario della facoltà di Economia e Giurisprudenza. Per partecipare al webinar occorre cliccare sul seguente link: https://eu.bbcollab.com/guest/ef8cdab4d55f438ab5004ab6694dade0. L’incontro (in fase di accreditamento presso l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Piacenza) è il primo di una serie di appuntamenti legati al nascente tavolo permanente dedicato alla Brexit presso il campus di Piacenza dell’Ateneo cattolico.