Lecco passa in vantaggio al 70′ al Garilli (0-1) DIRETTA

PIACENZA – LECCO 0-1 (in campo)

Merli Sala al 70′

LA CRONACA

Lecco in vantaggio al 70′ su azione da calcio d’angolo, è il capitano Merli Sala a realizzare di testa.

Cambi a ripetizione al 69′: Scorza per Miceli, Maio per De Respinis e Renolfi al posto di Visconti.

Gonzi a terra dopo lo scontro con un avversario, ma si riprende.

Ammonito Merli Sala al 62′

Dentro Lamesta, fuori Cesarini al 58′.

Ancora il Lecco vicino al gol con un colpo di testa di Mangni che centra la base del palo, siamo al 57′.

Reazione del Piace con Gonzi che piazza un tiro a giro verso la porta avversaria, parata facile.

Occasione del Lecco che colpisce una traversa, al 48′ botta di Lora e Piace graziato

Si riprende senza sostituzioni nel secondo tempo.

Finale di tempo al Garilli, senza recupero. Gara tutto sommato equilibrata senza sussulti.

Al 41′ debole conclusione di Mangni, nessun problema per Libertazzi.

Guadagna metri il Piacenza ma finora senza vere occasioni da rete.

Tre gli angoli battuti quando siamo al 30′ tutti da parte del Lecco.

Grande azione per il Piacenza al 28′ con Cesarini che indirizza in porta dopo una conclusione di Gonzi, ma la difesa lombarda riesce a liberare.

Al 25′ tiro di Foglia da 25 metri ma la palla si perde a lato della porta difesa da Libertazzi.

Fallo su De Respinis, ammonito Marzorati del Lecco al 24′.

Nei frangenti centrali del primo tempo si fa vedere il Piacenza con qualche iniziativa.

Calcio di punizione di Miceli al 16′, palla in mezzo ma nessuno dei biancorossi ne approfitta.

Fallo di Cesarini sul portiere avversario in fase di rinvio, cartellino giallo al 13′ per il giocatore biancorosso.

Calcio di punizione per il Piacenza con palla in area ma non succede nulla.

Grande occasione del Lecco al 10′ con un colpo di testa di Iocolano che non ha trovato la porta.

Lecco più intraprendente, all’8′ conclusione di Azzi, palla fuori.

Ospiti più aggressivi in questa prima fase del match, ancora senza spunti interessanti.

E’ stato osservato un minuto di raccoglimento prima del via in memoria di Mauro Bellugi.

Calcio d’inizio al Garilli, partiti. Direttore di gara il signor Vergaro di Bari

LA FORMAZIONE

Qualche problema di formazione per mister Scazzola, che dovrà rinunciare agli squalificati Battistini e Palma, oltre all’infortunato Suljic. Capitano dei biancorossi è Marchi.

Non vuole fermarsi il Piacenza, che domenica pomeriggio è chiamato al complicato impegno al Garilli contro il Lecco (fischio d’inizio ore 15).

Quattro risultati utili consecutivi, tre vittorie e un pareggio, hanno cambiato volto alla classifica dei biancorossi, riusciti a tirarsi fuori dalla zona playout.

(foto da Fb Piacenza calcio)