Al via AmbientAzioni, il bando del Comitato Territoriale Iren di Piacenza

Il prossimo 22 febbraio sarà online sul sito www.irencollabora.it il bando AmbientAzioni, promosso dal Comitato Territoriale Iren di Piacenza. Il bando si inscrive nelle finalità espresse dal Comitato di realizzare iniziative concrete per la sostenibilità ambientale e sociale del territorio: è rivolto a cittadini maggiorenni, enti e associazioni di persone o di imprese, e finalizzato a selezionare fino ad un massimo di tre progetti, incentrati sul risparmio di risorse energetiche e idriche, sulla riduzione della produzione di rifiuti, sulla riduzione della produzione di CO2 e la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, sulla promozione della fruibilità e della valorizzazione ambientale del territorio provinciale.

Per la consultazione degli ambiti e delle caratteristiche che dovranno avere gli elaborati progettuali, si dovrà far riferimento al testo presente sul sito www.irencollabora.it e la richiesta di partecipazione, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere inviata, entro e non oltre il 31 maggio 2021, attraverso il form online presente sempre sul sito dei Comitati Territoriali Iren. Considerando l’emergenza pandemica e dei relativi impatti, si invitano i proponenti a sviluppare idee progettuali ispirate agli ambiti descritti nel bando che possano contribuire a mitigare gli effetti negativi della crisi COVID-19. Particolare attenzione dovrà essere posta alla possibilità di realizzare i progetti anche in presenza di vincoli di distanziamento fisico delle persone, ai fini della prevenzione sanitaria.

Ai partecipanti viene richiesto di proporre elaborati innovativi, replicabili in altri contesti, con un budget non superiore ai 30.000 euro e con benefici economici e sociali per la collettività.

Il Comitato Territoriale Iren di Piacenza è disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento al seguente recapito: comitatiterritoriali @gruppoiren.it.