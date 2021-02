Al via il girone di ritorno per il Busa Foodlab, match casalingo contro Virtus Biella

Si apre il girone di ritorno ed il Busa Foodlab è pronto a ritornare sul campo di casa per la sfida con Virtus Biella, in programma sabato 27 febbraio alle 17:30. Un appuntamento al quale le biancoblu arrivano con due vittorie al tiebreak all’attivo sulle cinque gare finora disputate per quattro punti complessivi.

Una graduatoria che ha assunto un significato diverso dopo lo stop alle retrocessioni imposto dalla FIPAV ormai due settimane fa ma che non per questo impone di abbassare l’attenzione e l’agonismo messi in campo. Elementi questi che non mancano di certo alla centrale Marina Cattaneo. «Il blocco delle retrocessioni sicuramente ci ha dato un po’ di serenità ma non per questo molleremo il colpo: l’obiettivo di fare bene e di migliorarsi comunque rimane – spiega Cattaneo – La sconfitta di sabato non ci ha abbattute perché sapevamo di andare a giocare contro la squadra più forte di questo microcampionato, si sono visti miglioramenti in alcuni fondamentali e questo sicuramente è un lato positivo».

Quella di sabato sarà la quarta partita per le biancoblu con Virtus Biella, un’avversaria che nelle precedenti occasioni non ha concesso nemmeno un punto a Scarabelli e compagne. «Contro Biella arriveremo comunque con la grinta di riscattarci, sia dalla sconfitta di Settimo sia dal risultato dell’andata – conclude la centrale del Busa Foodlab – Saremo sicuramente più preparate per incontrare la squadra e affrontare al meglio e con determinazione la gara».

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Consorzio MioVolley a partire dalle 17:20.