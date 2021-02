Al “Vittorio Emanuele” il tunnel di sanificazione di Gas Sales

Sanificare in pochi attimi persone e oggetti grazie a una speciale cabina dotata di una apposita tecnologia che elimina virus e batteri.

Gas Sales ha messo a disposizione uno dei due tunnel di sanificazione di cui dispone al Vittorio Emanuele, casa residenza anziani dell’Asp “Città di Piacenza”. Uno strumento in più, utile a tutelare sia gli ospiti della struttura sia il personale che ogni giorno si reca al lavoro. I tunnel Kabi, sviluppati da M+ azienda metalmeccanica, permettono la sanificazione di persone e oggetti, mediante l’atomizzazione ad ultrasuoni di una soluzione igienizzante che viene trasformata in una nebbia secca che non bagna. A inizio stagione Gas Sales aveva posizionato le cabine nei foyer del PalaBanca di Piacenza: l’obiettivo era quello di permettere l’ingresso in sicurezza al pubblico, che al tempo poteva accedere all’impianto ad assistere alle partite. In attesa quindi di tornare al PalaBanca, lo strumento rimarrà presso la struttura piacentina.

Presente in occasione della consegna ufficiale anche il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri: “Ancora una volta Gas Sales conferma tutta la sua vicinanza al nostro territorio e lo dimostra anche questa opportunità riservata al Vittorio Emanuele. Mi ha fatto particolarmente piacere la scelta di riservare questa speciale cabina ad una struttura protetta a tutela dei nostri anziani e degli operatori che operano all’interno e che sono costantemente in prima linea”.

Il prof. Eugenio Caperchione, Amministratore Unico dell’Asp “Città di Piacenza”, ha espresso soddisfazione per l’operazione: “Cogliamo l’occasione per ringraziare Gas Sales per aver dotato la nostra struttura di questo tunnel che ci aiuta a sanificare il personale ed i visitatori. Grazie anche al Sindaco Patrizia Barbieri e al consigliere comunale Gian Paolo Ultori che ci hanno messo in contatto con l’impresa, dimostrando grande attenzione alla nostra struttura. Questo è uno strumento in più per fronteggiare il virus, e per proteggere i nostri ospiti.”

Bruno Capocaccia, direttore commerciale Gas Sales Energia e direttore marketing Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, ha ribadito l’importanza del sostegno al territorio: “Era importante per noi recuperare un impianto tecnologico, a suo tempo utilizzato per proteggere i nostri tifosi e i nostri giocatori, e metterlo a disposizione di chi ogni giorno combatte contro il Covid-19. Il nostro messaggio è quello di adottare come standard abitudini che ci proteggano dalla possibilità che il virus possa colpirci. Era naturale che un apparecchio così tecnologicamente avanzato venisse messo a disposizione degli anziani ospiti della struttura”.