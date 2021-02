Alla guida del furgoncino ubriaco e senza assicurazione, denunciato e furgone sequestrato

Alla guida del furgoncino ubriaco e senza assicurazione, denunciato.

Nella serata dell’8 febbraio a Nibbiano (Piacenza), lungo la provinciale 412, una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Pianello ha fermato il veicolo che procedeva in maniera sospetta. Alla guida vi era un piacentino di 50 anni, residente in Alta Val Tidone, apparso palesemente ubriaco. Sottoposto al test dell’etilometro, ha fatto segnare un valore pari a 1,93 grammi per litro (rifiutando il secondo test), quasi quattro volte limite di legge. Il furgoncino, inoltre, era sprovvisto di copertura assicurativa.

L’uomo quindi è stato denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcool e omessa copertura assicurativa del mezzo. Gli è stata inoltre ritirata subito la patente di guida ed il furgone è stato sottoposto a sequestro.