Allarme per un 23enne scomparso da casa, ricerche in corso

Da questa mattina (8 febbraio) non si hanno più notizie di un ragazzo piacentino di 23 anni, Stefano Barilli (nella foto).

Il giovane si è allontanato dalla propria abitazione in città, facendo perdere le proprie tracce. Sono stati i familiari, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, a rivolgersi alla polizia, che ha avviato le indagini. Altezza 1.75 m., corporatura normale, è probabilmente vestito di scuro. La Prefettura ha fatto scattare il protocollo di ricerca per le persone scomparse. Chiunque avesse sue notizie è pregato di rivolgersi alla questura.