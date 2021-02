L’emergenza sanitaria ha avuto un impatto enorme anche sulla scuola e tutte le attività ad essa connesse: le lezioni in classe, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione sono purtroppo diventate inattuabili, ma ha messo in moto altre possibilità di collaborazioni interdisciplinari, che dovrebbe essere sempre alla base della crescita formativa degli studenti.

L’Istituto Tramello di Piacenza, però, non ha voluto rinunciare a fornire ai suoi alunni l’esperienza dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (l’alternanza scuola-lavoro), anzi, sta esplorando nuove e interessanti sinergie con le realtà del territorio. Nel periodo pre-natalizio i dirigenti dell’Istituto, hanno avanzato proposte collaborative poi maturate e confluite in una accordo formativo tra Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Piacenza, Politecnico di Milano sede di Piacenza e ditte locali. Al rientro dalle festività natalizie si è definita la collaborazione concordando i temi e programmando il calendario degli incontri.

E’ nato così il Progetto Formativo denominato “Il colore è…una scelta progettuale”, finalizzato a dare agli studenti del Tramello indicazioni sull’utilizzo del colore sia per la fase progettuale, che per quella artistica. Alcuni alunni del triennio potranno seguire questo percorso formativo, che vedrà, appunto, la partecipazione dell’Ordine degli Architetti di Piacenza, della facoltà di Architettura del Politecnico, di ditte specializzate. Il progetto è stato presentato in conferenza stampa dal presidente dell’ordine degli architetti, Giuseppe Baracchi, e da Roberta Guglieri, docente dell’istituto Tramello.

Attraverso lezioni in presenza e a distanza, laboratori e visite in azienda, gli studenti approfondiranno in maniera trasversale e pratica il concetto di colore, declinato nelle sue sfumature tecniche, artistiche, comunicative e simboliche. La co-partecipazione dell’Istituto superiore, della facoltà di Architettura del Politecnico di Milano sede di Piacenza, dell’Ordine degli Architetti (che ha sede, insieme alla Facoltà, nel Campus Arata – Ex Macello di Piacenza) e di aziende, risulta un’assoluta novità nel panorama formativo piacentino – forse anche italiano – e consente una collaborazione ‘in verticale’ unica nel suo genere, dove lo studente ha la possibilità di costruirsi un percorso formativo legato al mondo Universitario, professionale ed aziendale.

A fronte di tante limitazioni e difficoltà che la scuola si trova ad affrontare, l’istituto Tramello, sceglie di puntare sulla collaborazione con importanti partners per offrire ai propri studenti un’occasione formativa importante, con significative ricadute anche sull’orientamento e le scelte lavorative o formative degli studenti. Per l’Ordine degli Architetti di Piacenza è anche un’occasione per interagire con le realtà locali di Istituti Superiori ed Università.