“Amnesie” da zona arancione: a Bettola sanzionato ristorante, sulla Ss45 tre motociclisti fuori regione

Nell’ambito dei controlli eseguiti dai carabinieri per il rispetto delle disposizioni per contenere la diffusione del contagio da covid 19, i militari della Stazione di Bettola, domenica mattina all’ora di pranzo, sono intervenuti presso un ristorante del posto dove hanno sorpreso quattro persone tranquillamente sedute al tavolo a pranzare. Per questo sono state sanzionate insieme al titolare dell’esercizio pubblico che ha consentito la consumazione all’interno del locale anziché assicurare il servizio di asporto. Sarà inoltre inviata la richiesta alla Prefettura per valutare una temporanea chiusura del locale.

La sera prima, sabato, verso le 19,30, sempre a Bettola era stato sanzionato un bar perché all’interno, intenti a consumare al banco, vi erano quattro avventori. Domenica, poi, lungo la statale 45, nei pressi di Bobbio, tre motociclisti sono stati fermati e sanzionati. Erano fuori regione senza un giustificato motivo di lavoro, salute o necessità.

Nel week end in tutta la provincia sono state intensificate anche le attività di prevenzione e controllo a garanzia dell’assoluto rispetto delle misure di contenimento della diffusione del covid-19 e soprattutto intorno all’ora di chiusura dei locali pubblici è stata prestata massima attenzione a prevenire eventuali assembramenti di clienti. Complessivamente sono 21 le persone sanzionate per inosservanza delle disposizioni durante i servizi di controllo del territorio svolti sabato e domenica appena trascorsi dai carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza.