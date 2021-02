Luci accese per sensibilizzare sulla difficile situazione dei palcoscenici, ancora chiusi agli spettatori a un anno dall’inizio della pandemia e dai primi provvedimenti governativi che disposero la chiusura dei teatri su tutto il territorio nazionale.

Anche Teatro Gioco Vita e Fondazione Teatri di Piacenza hanno aderito all’iniziativa nazionale “Facciamo luce sul teatro!”, accogliendo l’appello lanciato da UNITA – Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, con il quale si chiede al nuovo Governo e a tutta la cittadinanza di “tornare immediatamente a parlare di Teatro e di spettacolo dal vivo” e di programmare e rendere pubblico “un piano che porti prima possibile ad una riapertura in sicurezza”.

Lunedì sera luci accese ad illuminare il teatro Municipale, mentre il teatro Filodrammatici ha aperto anche le proprie porte al pubblico: all’interno sono stati esposti costumi di scena, mentre sulle poltrone, desolatamente vuote, sono comparse le immagini di numerosi attori.

Sui canali social della Fondazione Teatri di Piacenza, sarà possibile per chi lo desidera lasciare un commento, oppure fotografare il teatro illuminato e esprimere pensieri di auspicio o speranza, per far sentire la vicinanza degli spettatori nonostante il lungo periodo di assenza dalle sale dei teatri. Un’iniziativa analoga è stata organizzata dai Manicomics Teatro, nel loro Spazio in via Scalabrini.