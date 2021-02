Ancora in calo il numero dei contagi (-7%) e dei ricoveri in ospedale

Ancora in calo a Piacenza il numero dei contagi da covid. Una diminuzione meno netta, del 7%, rispetto a quella registrata la scorsa settimana, ma che viene comunque salutata con ottimismo, soprattutto se messa a confronto con i dati dell’Emilia Romagna e della Lombardia, così come a livello nazionale.

Nella nostra regione, spiega il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino, la riduzione è del 2.9%, mentre i ‘cugini’ lombardi devono far fronte invece a un incremento del 15%. In tutta Italia invece la situazione è quasi in stallo, con uno 0,8%.

In calo anche la situazione dei ricoveri di pazienti positivi al covid, una situazione che non riguarda solo la terapia intensiva sulla quale spesso si concentra l’attenzione: i degenti sono al momento poco più di 200 presso le strutture sanitarie di Piacenza. “Non appena questo carico verrà complessivamente meno, si potrà dire che l’attività tornerà a pieno regime”, ha detto il direttore Baldino nel rispondere alle preoccupazioni dei cittadini rispetto a ritardi nelle prenotazioni delle prestazioni sanitarie.

Questa nuova riduzione dei contagi, ha osservato, è frutto delle limitazioni adottate durante il periodo natalizio, l’auspicio è di non veder risalire il numero dei positivi nelle prossime settimane.

“Ma siamo abbastanza fiduciosi – ha detto – nel credere che questo non avverrà. Spero di non essere smentito”.

Il numero di tamponi eseguito dall’Ausl continua ad essere molto alto, circa 13mila nell’arco della settimana, pur avendo un numero basso di positivi (pari al 3,5%). Migliora anche la situazione nelle cra: solo 13 i ‘nuovi’ ospiti positivi e altri 11 operatori positivi, di questi solo 10 mostrano sintomi.