Sarà Andrea Codeluppi a guidare il Busa Foodlab Gossolengo nel prosieguo della stagione 2020/21: il tecnico parmense prende il posto di Marzia Grandi che dalla giornata di lunedì non è più alla guida della prima squadra del Consorzio MioVolley. A coach Grandi vanno i ringraziamenti tutta la società per il lavoro svolto anche nell’ambito delle formazioni giovanili con l’augurio delle migliori fortune in ambito pallavolistico.

Classe 1962, coach Codeluppi torna in panchina dopo un’esperienza pluridecennale e l’addio al Busseto Volley (serie B maschile, iscritto in serie C in questa stagione) dove era rimasto per cinque anni. In precedenza il tecnico parmense aveva allenato a Collecchio (serie B1 femminile) per sette stagioni. Ad inizio carriera per Codeluppi il ruolo di secondo alla Maxicono Parma e al Copra Piacenza (serie A1 maschile).

Foto 2 di 2



“Dopo la chiusura dell’esperienza di Busseto, una squadra dove avevamo investito tanto – racconta il nuovo allenatore del Busa Foodlab – mi sono fermato pensando di ripartire soltanto davanti a qualcosa di speciale, qualcosa capace di stimolarmi. Quando mi è arrivata la proposta di Gossolengo ho trovato quello che cercavo: la possibilità di fare cose buone in una struttura organizzata”.

“Sono conosciuto per la cultura del lavoro: non mi è mai capitato che qualcuno facesse qualcosa di buono senza impegnarsi a fondo. Mi piace molto studiare l’applicazione della correlazione muro-difesa che consente di costruire e portare a casa contrattacchi. Dovrò essere bravo a ritrovarmi nella dimensione del volley femminile, a capire al meglio il livello attuale: mi servirà senza dubbio un po’ di pazienza”.