Anziana sbanda con l’auto e finisce fuori strada: interviene l’elisoccorso

Incidente nella mattinata del primo febbraio tra Villanova sull’Arda e San Giuliano Piacentino, sulla strada sp588r, all’altezza dell’abitato di Palazzo Bambano.

Ferita in modo grave una donna anziana che – secondo quanto ricostruito – ha sbandato mentre si trovava alla guida della propria auto, finendo fuori strada e terminando la sua corsa nel canale a lato della carreggiata.

Sul posto per i soccorsi i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con l’auto infermieristica del 118 della postazione di Roveleto di Cadeo, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore e l’elisoccorso, decollato da Parma.

La donna ferita è stata trasportata dall’ambulanza all’ospedale di Piacenza in condizioni ma non gravi e non si è reso pertanto necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha fatto rientro nella città ducale.