Aprirono un bar un mese prima del lockdown “Anno duro, ma rispettando le regole sono arrivati i risultati”

Quando hanno inaugurato il loro Paris Bistrot in corso Garibaldi a Fiorenzuola (Piacenza), Silvia Gozzi e suo marito, Samuele Copelli, non avrebbero mai immaginato, come tutti, cosa sarebbe successo di lì a poco. Era il 12 febbraio 2020: dieci giorni dopo viene scoperto il cosiddetto “paziente uno” a Codogno. In un battibaleno il covid capovolge il mondo e la vita di tutti quanti: il suono delle ambulanze, le restrizioni sempre più stringenti, la chiusura totale di tutte le attività non essenziali, bar e ristoranti compresi.

“A neanche un mese dall’apertura – racconta Gozzi, proprietaria del locale che offre servizi di caffetteria, pranzo a mezzogiorno e tavola calda – ci siamo trovati costretti a chiudere. Prima di lanciarci nella nuova attività, io e mio marito eravamo già proprietari di un bar a Fiorenzuola, poco distante dal Paris Bistrot: è arrivata l’opportunità per ampliarci e così abbiamo deciso di coglierla”.

Il lockdown è stato un colpo duro, ma la coppia di titolari del Paris Bistrot – che si occupano personalmente di tutti i servizi del locale, dalla cucina, al bar, alla consegna a casa – si è rimboccata le maniche. “I danni economici ci sono stati, senza dubbio – afferma Gozzi -, ma da quando si è potuto fare il take away e la consegna a domicilio ci siamo subito attrezzati. Per noi è stata una prima volta, ma i risultati sono stati positivi. A Fiorenzuola eravamo tra i pochi ad offrire questi servizi e questo, credo, ci ha permesso di farci conoscere ulteriormente. Anche dopo le riaperture – continua – in molti hanno continuato, e continuano, ad affidarsi a queste nuove modalità di consumo: nonostante ci si possa sedere al tavolo, noto che la colazione da asporto va ancora forte”.

L’interno del Paris Bistrot

Con post ed aggiornamenti quasi quotidiani sulla pagina facebook dedicata, i due gestori del bar hanno capito l’importanza e le potenzialità dei social in questo momento storico. “Di questo lato se ne occupa mio marito – spiega l’esercente -, si tratta indubbiamente di un valore aggiunto per farsi conoscere e promuovere la nostra attività”.

In un anno di vita così particolare, Silvia Gozzi preferisce attendere prima di tracciare un bilancio sull’andamento del suo Paris Bistrot. “Il momento incerto non aiuta – commenta -: noi abbiamo lavorato bene, non ci sono state grosse differenze di incassi rispetto al bar che gestivamo in precedenza; anche sul fronte dei ristori e dei contributi sull’affitto abbiamo sempre ricevuto tutto ciò che ci spettava. E’ però difficile stabilire se, in condizioni normali, ci sarà un’ulteriore crescita; oppure se semplicemente siamo stati bravi ad adattarci alle difficoltà del periodo: diciamo che mancano i termini di paragone” .

“Ciò che posso dire con certezza – conclude – è che noi siamo soddisfatti di come abbiamo lavorato, mettendoci il massimo impegno ed attenendoci alle regole: non è facile, ma è la strada giusta per ottenere risultati”.