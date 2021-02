Assigeco, al Palbanca arriva Capo d’Orlando. Formenti “Occasione per tornare a vincere”

“La partita contro Capo d’Orlando è la prima di sette finali. Una gara delicata e difficile”. Così coach Stefano Salieri presenta l’incontro dell’Assigeco Piacenza al PalaBanca di Piacenza contro l’Orlandina Capo d’Orlando (palla a due lunedì 1 marzo alle 20.45 con diretta TV su Mediasport Channel e streaming su LNP Pass).

Il tecnico dell’Assigeco illustra le caratteristiche degli avversari: “Giocano una pallacanestro frizzante ed efficace e si basano molto sulla coppia di americani, due giocatori di talento e con tanti punti nelle mani. Dovremo avere un impatto importante, lavorando bene in difesa per limitare i loro tiratori”.

Del match di lunedì parla anche il capitano Matteo Formenti: “Si tratta di una partita molto importante, perché arriviamo da un periodo in cui non stiamo facendo risultati, quindi rappresenta una buona occasione per tornare a vincere, ma anche per riscattare la sconfitta dell’andata. Sono una squadra di talento e in Sicilia ci avevano messo in difficoltà. Sarà fondamentale l’approccio difensivo per limitare i loro punti di forza in fase offensiva, ma dovremo anche cercare di inserire nel minor tempo possibile Gherardo Sabatini che ci potrà sicuramente dare una grossa mano dal punto di vista della brillantezza, visto che siamo in un periodo in cui stiamo giocando tantissimo. Dobbiamo essere concentrati su noi stessi per ritrovare fiducia e condizione e farci trovare pronti ad una partita che dobbiamo vincere”.

Aggiornamenti in diretta su tutti i profili social di UCC Assigeco Piacenza saranno garantiti nel corso della partita. La gara sarà trasmessa in diretta sui canali Mediasport Group (MS Sport, digitale terrestre in chiaro, e MS Channel, canale 814 piattaforma satellitare Sky) e in diretta streaming per gli abbonati LNP Pass.