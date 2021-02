Assigeco in trasferta a Verona. Coach Salieri “Partita dura”

“Andiamo a Verona dove ci attende una partita dura e difficile contro una squadra molto completa”. Così coach Stefano Salieri presenta il match dell’Assigeco Piacenza a Verona contro la Tezenis (palla a due domenica 21 febbraio alle 18.00 con diretta streaming su LNP Pass).

Il coach biancorossoblu analizza così gli aspetti cruciali del match: “La Tezenis è ha un roster con giocatori di esperienza, fisicità e talento e ha cambiato da poco guida tecnica. Noi dovremo concentrarci su noi stessi, puntare sulle nostre qualità e cercare di avere equilibrio e continuità durante la gara”.

Nemanja Gajic descrive così il prossimo impegno dell’Assigeco: “Arrivando dopo due partite molto difficili, quella con Verona sarà sicuramente una possibilità di migliorare e alzare il livello sia in attacco che in difesa. Dovremo avere un approccio aggressivo per tutti 40’ tenendo il nostro ritmo e rispettando le indicazioni dallo staff”.

Aggiornamenti in diretta su tutti i profili social di UCC Assigeco Piacenza saranno garantiti nel corso della partita. La gara sarà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati LNP Pass. Commenti e collegamenti in diretta su Radio Sound: FM 94.6 e 95.0.