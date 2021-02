Assigeco, match infrasettimanale contro la corazzata Tortona. Coach Salieri “Alziamo l’asticella”

“Affrontiamo nel giro di pochi giorni Tortona e Torino, indubbiamente le compagini più attrezzate e più forti di questo girone”.

Così coach Stefano Salieri presenta il match dell’Assigeco Piacenza sul parquet del PalaOltrepo di Voghera (palla a due mercoledì 9 febbraio alle 19.30 con diretta streaming su LNP Pass). Il coach biancorossoblu entra poi nel dettaglio del match: “Tortona è molto organizzata sia in attacco che in difesa, gioca molto bene e con logica. Ovviamente l’asticella della difficoltà si alza di molto per noi: dobbiamo cercare di elevare anche noi il nostro livello per competere, senza però perdere di vista la nostra identità. Queste partite servono anche per migliorarci e andiamo ad affrontarle con il giusto spirito per fare il massimo”.

Tommaso Guariglia inquadra così la gara: “Siamo consapevoli che andiamo ad affrontare una corazzata: sicuramente la squadra più forte del nostro girone: hanno talento offensivo e difensivo e la loro compattezza gli permette di scavare subito un gap importante con gli avversari. Sarà dunque importantissimo l’impatto: non dobbiamo consentirgli di riuscire ad amministrare la partita. Abbiamo dimostrato di potercela giocare contro tutti, ma dobbiamo avere durezza mentale per tutti i 40’ pensando che se riusciamo a stare lì attaccati al match a lungo, possiamo giocarcela fino alla fine”.

Aggiornamenti in diretta su tutti i profili social di UCC Assigeco Piacenza saranno garantiti nel corso della partita. La gara sarà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati LNP Pass. Commenti e collegamenti in diretta su Radio Sound: FM 94.6 e 95.0.