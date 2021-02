Assigeco ospita Torino. Coach Salieri “Squadra di livello, test per capire quanto siamo cresciuti”

“Torino, assieme a Tortona è la squadra più forte e profonda del campionato, fattore determinante in un campionato dove spesso si gioca ogni tre giorni”.

Così il coach dell’Assigeco Stefano Salieri inquadra il match dell’Assigeco Piacenza al PalaBanca contro la Reale Mutua Torino (palla a due domenica 14 febbraio alle 18 con diretta streaming su LNP Pass). Il coach biancorossoblu analizza così le caratteristiche dei prossimi avversari piacentini: “Hanno un impianto di gioco strutturato e molto ben organizzato, al quale aggiungono grande fisicità, con Diop che sotto le plance diventa un fattore. All’andata ci travolsero, sarà interessante verificare oggi quanto siamo cresciuti e che grado di competitività abbiamo raggiunto. Sicuramente il successo di Tortona accresce la nostra autostima e ci darà l’energia necessaria per affrontare una squadra di questo livello”.

Sul match di domenica questa è l’opinione di Giovanni Poggi: “Nonostante la pausa forzata per il Covid, Torino ha dimostrato di essere sul pezzo non appena sono ripartiti. Sono una squadra molto attrezzata, ma noi li affrontiamo con maggiore consapevolezza rispetto all’andata e vogliamo giocarcela fino all’ultimo minuto. Dovremo avere un approccio subito aggressivo perché solo in questo modo potremo cercare di stare al passo con una delle migliori squadre del girone”.

Aggiornamenti in diretta su tutti i profili social di UCC Assigeco Piacenza saranno garantiti nel corso della partita. La gara sarà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati LNP Pass. Commenti e collegamenti in diretta su Radio Sound: FM 94.6 e 95.0.