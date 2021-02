Assigeco vuole rialzare la testa, mercoledì in campo contro Udine

“Per noi è obbligatorio resettare tutto dopo la sconfitta interna contro Torino. Affrontiamo una squadra in netta crescita e molto motivata a dare continuità ai risultati ottenuti nell’ultimo periodo”.

Così l’assistant-coach dell’Assigeco Lorenzo Dalmonte presenta il match dell’Assigeco Piacenza al PalaCarnera contro la Old Wild West Udine (palla a due mercoledì 17 gennaio alle 18.30 con diretta streaming su LNP Pass). Il coach biancorossoblu analizza così gli aspetti cruciali del match: “Stanno vivendo un buon momento, hanno un roster importante e profondo con obiettivi chiari e dichiarati. Noi abbiamo indicazioni sulla partita giocata qualche settimana or sono e dovremo essere bravi a non commettere gli stessi errori. Sarà fondamentale cercare di gestire i ritmi sin dalle prime battute del match”. Ecco come invece Tobin Carberry inquadra la partita del Carnera: “Udine è un’ottima squadra e lo ha dimostrato anche nell’ultima partita che abbiamo giocato contro di loro. Hanno un roster formato da giocatori importanti: noi dovremo rimanere concentrati per tutta la partita e giocare con un approccio mentale solido. In difesa dovremo essere molto reattivi e rispettare con fiducia tutte le indicazioni che ci sono state riportate dallo staff tecnico in sede di preparazione della partita”.

Aggiornamenti in diretta su tutti i profili social di UCC Assigeco Piacenza saranno garantiti nel corso della partita. La gara sarà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati LNP Pass. Commenti e collegamenti in diretta su Radio Sound: FM 94.6 e 95.0.