Associazione Rete, raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà

Sabato 6 febbraio, a partire dalle ore 10, davanti al Sigma della Galleria del Sole a Piacenza (zona Farnesiana), i volontari dell’Associazione “Rete” – Case Popolari – APS svolgeranno la consueta raccolta alimentare mensile per le famiglie piacentine indigenti. Sarà inoltre possibile tesserarsi come sostenitori dell’associazione.

“Il nostro impegno – dichiara il presidente Radaelli – non è mai venuto meno e stiamo studiando delle proposte da presentare alle istituzioni per venire incontro alle difficoltà di chi sta pagando la crisi economica in corso. Inoltre rinnovo l’invito a tesserarsi come sostenitori della nostra causa”.

Per chi volesse contribuire, è sempre disponibile l’Iban per le donazioni IT62A0623012608000032175124 intestato ad ASSOCIAZIONE RETE CASE POPOLARI. È possibile anche contattare i volontari tramite i canali social e l’indirizzo mail indicati in locandina, al fine di inviare segnalazioni e rendere note problematiche di varia natura.