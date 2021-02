Atletica indoor, ai campionati italiani sale l’attesa per Emma Casati e Eleonora Nervetti

Nonostante il Covid-19, è anche quest’anno giunto il tempo di Campionati italiani indoor per l’Atletica Piacenza, che schiererà i suoi portacolori, nella speranza di grandi risultati.

Punta di diamante della squadra è Emma Casati: la bicampionessa italiana sui 3000m è iscritta nei 1500m Juniores di sabato 6 febbraio. Grandi speranze sono riposte anche nella sprinter Eleonora Nervetti: la giovane correrà sia i 60m che i 200m, rispettivamente programmati per sabato e domenica. Infine, sarà sui blocchi di partenza domenica la staffetta 4x1giro Juniores composta da Eleonora Nervetti, Sofia Porcari, Elisa Magnaschi sicure titolari; in ballottaggio invece Chiara Rossetti, forse non disponibile, e Marta Bona.

Appuntamento, dunque, al Banca Marche Palas di Ancona sabato e domenica 6 e 7 febbraio.