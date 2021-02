Anche il Comune capoluogo e la Provincia di Piacenza hanno esposto oggi a mezz’asta le bandiere, in segno di adesione al lutto per la brutale uccisione dell’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e del carabiniere della sua scorta, Vittorio Iacovacci, a seguito dell’agguato in cui ha perso la vita anche l’autista che li accompagnava, Mustapha Milambo.

“Siamo vicini alle loro famiglie, all’Arma dei Carabinieri e al personale della Farnesina”, sottolinea il sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri, esprimendo “il cordoglio delle istituzioni e dell’intera comunità piacentina per il vile attentato che ha colpito, nello svolgimento del loro prezioso servizio, i nostri connazionali e il loro collaboratore. Profondamente commossi di fronte all’altissimo senso dello Stato, alla dedizione nell’impegno diplomatico e umanitario, allo spirito di sacrificio che ha caratterizzato il loro lavoro, ci sentiamo partecipi di un dolore in cui tutto il Paese, in questa triste circostanza, si specchia e si riconosce”.