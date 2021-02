Avventori abusivi in due bar, la Polizia Locale sanziona una ventina di persone

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio mirati a prevenire e contrastare la non osservanza delle normative anti Covid vigenti, la Polizia Locale ha sanzionato i titolari di due pubblici esercizi – uno in centro storico, l’altro alla periferia della città – così come i rispettivi clienti, intenti a consumare all’interno dei due bar.

Nella serata di sabato 30 gennaio, poco dopo le 21, la pattuglia di turno ha verificato alcune segnalazioni relative a festeggiamenti in corso in un bar del centro: durante gli accertamenti sulle sette persone individuate, come consumatori, all’interno dell’esercizio, gli agenti hanno udito alcuni rumori provenienti dallo scantinato, dove hanno rilevato la presenza di altre sette persone. I 14 avventori sono stati tutti identificati e sanzionati, unitamente al titolare dell’attività, giustificatosi adducendo la motivazione di un incontro conviviale tra amici, per celebrare il premio lavorativo di due giovani della compagnia.

Nella serata di domenica 31, poco dopo le 19, la pattuglia incaricata dei controlli ha notato in un bar della periferia tre persone intente a consumare, mentre il titolare continuava a lavorare dietro al bancone. A seguito delle irregolarità riscontrate, sono state comminate le relative sanzioni.