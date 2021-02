Avventori ammassati ai tavolini nel dehors, scattano sanzioni e chiusura del bar per 5 giorni

Avventori ammassati ai tavolini nel dehors, scattano sanzioni e chiusura del bar per cinque giorni come previsto dalle normative anti covid.

Il fatto è avvenuto in pieno centro a Piacenza, nel tardo pomeriggio del 18 febbraio. Una pattuglia della Guardia di Finanza ha notato un assembramento nel dehors di un locale vicino a piazza Cavalli: una decina di ragazzi – 11 in tutto – avevano avvicinato tre tavolini, per chiacchierare e bere qualcosa. In base alle normative attuali, i tavoli degli avventori devono comunque rispettare le disposizioni anti contagio ed essere ben distanziati.

Sono stati quindi sanzionati tutti e 11 i ragazzi (alcuni dei quali minorenni) ed è stata disposta la chiusura del pubblico esercizio per 5 giorni.