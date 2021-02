Banca di Piacenza, si arricchisce di 10mila voci il Dizionario onomastico

Nota stampa Banca di Piacenza

Si è arricchito di 10mila voci il Dizionario onomastico della Banca di Piacenza (o Indice degli indici) con l’aggiunta dei nomi di persona contenuti nella “Bibliografia generale delle antiche province parmensi” a cura di Felice da Mareto (ed. Deputazione di storia patria, vol. I-1973 e vol. II-1974): 2.068 Autori (vol. I) e 7.780 Soggetti (vol. II).

I nomi di persona presenti nel Dizionario onomastico sono ora in totale 27.263. I 17.530 precedenti l’aggiornamento sono contenuti nelle pubblicazioni onomastiche – tutte presenti, per chi non ne avesse la disponibilità, nella Biblioteca della Banca – “Novissimo Dizionario Biografico Piacentino” (ed. Banca di Piacenza, 2018), “Dizionario Biografico Piacentino” di Luigi Mensi (ed. Ditta A. del Maino, 1899; ristampa anastatica Banca di Piacenza, 1978) e “Appendice al Dizionario Biografico Piacentino” di Luigi Mensi (ed. Arnaldo Forni editore, 1980), “Trent’anni di BancaFlash. Periodico della Banca di Piacenza dal 1987 al 2016” (ed. Banca di Piacenza, 2018), “Vent’anni di bilanci della Banca di Piacenza. Indice dei nomi di persone dal 1988 al 2007” (ed. Banca di Piacenza, 2018), “Dizionario dei musicisti e della musica di Piacenza” di Gaspare Nello Vetro (ed. Banca di Piacenza, 2010).

I nomi di persona sono affiancati dalla sigla che indica la raccolta onomastica nella quale i nomi stessi sono riportati (così da rendere facilmente individuabile, per gli interessati, il libro cartaceo di riferimento). Professionisti, studenti e studiosi in genere hanno così a disposizione – grazie alla Banca – un immediato e formidabile strumento utile alle loro ricerche. Da subito si possono effettuare le ricerche recandosi in Sede centrale (Ufficio Relazioni esterne – tel. 0523-542357). La Banca, come detto, dispone di una Biblioteca, con libri anche preziosi e rari specie di dialettologia. Al momento le pubblicazioni a disposizione sono oltre 1.000.