“Basta con aiuti a pioggia, occorre accelerare la ripresa dell’economia in Regione”

“Basta con gli aiuti a pioggia perché aiutando tutti si rischia di non aiutare nessuno”. Così il capogruppo della Lega ER, il piacentino Matteo Rancan, in commissione Politiche Economiche ha commentato i dati sull’andamento dell’economia regionale.

“Il pubblico non sia da ostacolo alle imprese, ma dia alle aziende e alle partite iva strumenti per accelerare una ripresa che in Italia rischia di essere sottodimensionata rispetto al resto del mondo – ha aggiunto il consigliere leghista -. Crediamo che sia fondamentale operare con una politica industriale forte, che vada a lavorare in maniera strutturale su tutti quelli che sono gli attori del nostro tessuto imprenditoriale in modo che non ci sia una mera distribuzione a pioggia. Si rischia altrimenti di dare un po’ a tutti senza aiutare in maniera concreta nessuno” ha rilevato l’esponente del Carroccio, toccando nuovamente il tema della fusione delle Camere di Commercio.

“Ringrazio gli enti camerali perché stanno facendo un gran lavoro attivando bandi che sono certamente da ncentivo alle imprese locali. L’auspicio è che, al di là dell’assetto geografico si possa mantenere una rappresentanza dei delle piccole realtà, per dare voce anche a loro. La sfida è quella di guardare al di là del post-Covid con un orizzonte temporale di 20-30 anni, in modo da dare una prospettiva di vita alle nostre imprese” – ha concluso Rancan.