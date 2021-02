Bettola, lavori al muro lungo la strada provinciale: senso unico alternato dal 15 febbraio al 12 marzo

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che lungo la Strada Provinciale 654R di Val Nure, nel centro abitato di Bettola, sono necessari lavori di sistemazione del muro posto in adiacenza alla viabilità provinciale.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli – informa il servizio Viabilità -, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la limitazione alla circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato, regolato da movieri e/o impianto semaforico, lungo la Strada Provinciale n. 654R di Val Nure dal 15.02.2021 al 12.03.2021 (con esclusione dei giorni festivi), dalle ore 8.00 alle ore 18.00, dal km 31+050 al km 31+350 nel centro abitato di Bettola. Si precisa, inoltre, che il tratto stradale in cui verrà imposta la suddetta limitazione non potrà avere uno sviluppo superiore a m 50,00.