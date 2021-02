“Bilancio in positivo, Tutor strumento utile per la formazione dei lavoratori del territorio”

Si è tenuta la commissione consiliare del Comune di Piacenza durante la quale è stato ascoltato il consiglio di amministrazione della società Tutor, partecipata dal Comune di Piacenza e di Fiorenzuola d’Arda, che si occupa di formazione, riqualificazione e politiche per il lavoro del territorio.

I membri del cda hanno comunicato la stabilità economica della società che, anche nel 2020, presenta un bilancio in positivo. Durante l’incontro è stata ricordata, inoltre, la stabilizzazione di cinque dipendenti, grazie alla proficua collaborazione con le organizzazioni sindacali, ed è stato reso noto che il numero delle persone coinvolte nella scuola di formazione si aggira intorno alle duemila unità. Grazie a un monitoraggio continuo dei costi, e alla professionalità dei propri operatori, Tutor ha raggiunto i risultati sopraelencati diventando un punto di riferimento nel sistema formativo nel territorio piacentino. I membri del cda hanno infine ringraziato i consiglieri per aver dato loro l’opportunità di “rendicontare” il buon operato della società che si prefigge di portare i giovani al successo formativo, inserendoli nel mondo del lavoro grazie al costante contatto con le aziende del territorio.

La scuola di formazione, con sede a Piacenza e a Fiorenzuola d’Arda, si occupa, inoltre, della riqualificazione e della specializzazione delle persone in ambiti strategici quali la meccanica, l’ambito socio-sanitario e i servizi alla persona. Tutor è accreditata anche ai servizi per il lavoro e svolge un ruolo primario nelle attività che riguardano il collocamento mirato delle persone disabili e delle persone prese in carico nell’ambito della L.R. 14/15 a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.