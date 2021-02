Bimbo di 4 anni solo in strada, riconsegnato ai familiari grazie ai carabinieri.

Il fatto è avvenuto nella serata del 19 febbraio a Fiorenzuola (Piacenza), poco prima dell’orario di cena. Il piccolo, di nazionalità straniera, è stato notato da un passante, che ha subito chiamato i carabinieri. Giunti sul posto, i militari del radiomobile di Fiorenzuola sono riusciti velocemente a risalire all’indirizzo del bambino. La sua casa si trovava a solo un centinaio di metri di distanza. A quanto pare il bimbo, subito riconsegnato ai genitori, ha approfittato di un momento di disattenzione di mamma e papà – e della porta non chiusa a chiave – per concedersi una piccola evasione. La mamma, uscita per fare una commissione, aveva affidato il piccolo al padre, convinto invece che la moglie lo avesse portato con sè.

Una storia a lieto fine grazie al pronto intervento del passante e alla professionalità dei carabinieri che, una volta conquistata fiducia e simpatia del bimbo, sono riusciti a risalire all’indirizzo e a riunire la famigliola.